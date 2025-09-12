Cecilia Sala mi chiede gentilmente di ribadire sul giornale le scuse che le ho già fatto in rete per avere scambiato, in un pezzo del giornale del 28 agosto 2025, un ritratto per un prodotto dell’IA.

Anche su carta quindi torno – quasi con colpevole voluttà – sull’errore, d’altronde più unico che raro in un panorama giornalistico dominato, in Italia e nel mondo, dalla veridicità delle fonti, dall’oggettività e dalla professionalità, lontano mille miglia da simpatie o appartenenze ideologiche. Lunga vita al giornalismo, Cecilia!

Claudio Velardi

