Un massaggio cardiaco di oltre tre minuti e il cuore di una donna di 76 anni torna a battere dopo il malore accusato all’interno di un negozio di parrucchiere nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Tutto grazie al tempestivo intervento di una giovane coppia con tanto di figlio nato appena cinque giorni fa. Lei si chiama Valeria e di professione fa l’infermiera, lui Giovanni ed è un poliziotto in servizio al commissariato San Ferdinando.

L’allarme è scattato intorno alle 11 di martedì 17 giugno quando l’agente libero dal servizio, che poco prima aveva accompagno la compagna dal parrucchiere rimanendo in attesa all’esterno a bordo dell’auto insieme al figlio neonato, nota uscire rapidamente una ventina di persone dall’attività commerciale. Molte era disperate, avevano le mani nei capelli e chiedevano aiuto.

Si unisce alla compagna per poi prodigarsi celermente all arrivo del 118

Preoccupato prova prima a chiamare Valeria poi, non ottenendo alcuna risposta, scende dall’auto con in braccio il figlioletto ed entra nel locale. Qui trova la compagna alle prese con un massaggio cardiaco alla donna che aveva perso conoscenza e non aveva il battito del polso. L’agente affida il figlio ad una dipendente e si unisce alla compagna e si prodiga per l’arrivo tempestivo del 118.

La 76enne, dopo circa tre minuti, riprende lentamente conoscenza. Nel giro di pochi minuti l’ambulanza del 118 della postazione di via Crispi arriva in viale Augusto. La donna, operata più volte in passato al cuore (nell’ultimo intervento c’è stata la sostituzione della valvola mitralica), viene sottoposta dai sanitari all’elettrocardiogramma per poi essere trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni adesso sono fuori pericolo e, dopo essersi ripresa, ha telefonato a Giovanni e Valeria per ringraziarli per il tempestivo intervento salvavita.

