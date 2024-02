Attimi di apprensione all’interno della casa del Grande Fratello per un malore improvviso che ha riguardato Giuseppe Garibaldi. E’ successo nella serata di venerdì 2 febbraio con gli altri concorrenti del programma che hanno sollecitato la produzione a chiamare un’ambulanza, arrivata nel giro di pochi minuti.

Malore al Grande Fratello: l’allarme lanciato da Anita

Garibaldi è stato assistito dai sanitari e portato via per accertamenti. A lanciare l’allarme è stata Anita, poi la corsa verso i bagni della casa con gli altri inquilini che hanno chiamato “il GF” e soccorso per primi il 30enne calabrese. Nelle fasi concitate prima dell’arrivo dei sanitari, si sente anche Marco Maddaloni dire “non toccategli il cuore”. Poi, così come emerge dai video pubblicati sui social, sarebbe arrivata l’ambulanza e porta via Garibaldi.

Malore al Grande Fratello: le condizioni di Garibaldi

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del Grande Fratello sulle condizioni di Giuseppe Garibaldi. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Durante le fasi concitate, le telecamere del programma hanno evitato di inquadrare i concorrenti.

Adesso per sapere con certezza cosa è accaduto sarà necessario aspettare la prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini o un comunicato ufficiale della produzione del Grande Fratello.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo