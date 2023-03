Ore di apprensione per Jerry Calà, il 71enne popolare attore, che nella notte tra venerdì e sabato è stato ricoverato d’urgenza presso la clinica Mediterranea di Napoli per essere sottoposto ad un intervento per uno stent coronarico.

Calà è da giorni nella città partenopea per girare un film ambientato proprio tra Napoli, Ischia e il Molise: “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, di cui è regista e attore principale e supportato da un cast di cui fanno parte anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi

“Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali”, spiega in una nota il suo ufficio stampa. L’entourage dell’attore confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm.

L’attore è stato colto da malore mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, dove alloggiava da alcuni giorni: è stato trasportato con una ambulanza del 118 in codice rosso presso la clinica, dove è stato sottoposto ad intervento.

Da aprile invece Calà sarà atteso al ritorno ‘live’ con la ripresa della sua tournée.

Jerry Calà aveva annunciato il suo nuovo progetto alla kermesse “Capri, Hollywood”: “Da febbraio giro un film a Napoli, come regista attore e sceneggiatore. Ho già fatto sopralluoghi a Monte di Procida, che è un luogo straordinario, ma ambienterò la storia anche a Ischia perché voglio che si torni a parlare di questa splendida isola come luogo del cinema, celebre per questo fin dagli anni 60. Al centro della storia ci sarà il rapimento di una star, non posso dire di più, sarà con una società di produzione napoletana e con attori partenopei“, aveva spiegato l’attore.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni