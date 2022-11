Mara Angelini aveva 30 anni, segretaria, si era appena sposata. A soli tre giorni dal matrimonio è stata stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo. Era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pesaro ma dopo poche ore non c’era stato più niente da fare. Fatale secondo i medici un aneurisma all’arteria femorale. La tragedia ha scosso la comunità: Angelini viveva a Gabicce e lavorava a Cattolica. “Ci mancherai Mara, perché la tua assenza si fa già sentire, questo posso garantirlo …”, il messaggio dei colleghi della 30enne sconvolti dall’accaduto.

La donna aveva cominciato a sentirsi male e a perdere conoscenza lunedì 7 novembre. Angelini si trovava a letto con il marito quando ha perso conoscenza, intorno alle 7:00 di mattina. Era stata trasportata d’urgenza in 118 all’ospedale di Pesaro, dov’è arrivata dopo essere già entrata in coma. È morta il giorno dopo. Il funerale si è svolto nella chiesa di Santa Maria Assunta di Montecchio, nel pesarese.

“Stavamo insieme da alcuni anni e finalmente avevamo deciso di coronare il nostro sogno, giurandoci amore eterno e diventando ufficialmente marito e moglie. Mara stava bene, quello era il giorno più bello della sua vita e non la smetteva più di sorridere: non c’era nulla, in lei, che potesse far presagire quello che sarebbe accaduto”, ha raccontato a Il Resto del Carlino il marito Alessandro Baldelli.

“Abbiamo perso un pilastro importante della nostra piccola realtà – ha scritto sulla sua pagina Facebook Fisiolab Cattolica, l’azienda per la quale Angelini lavorava – perché tu, Mara, eri sempre lì attenta a tutto e pronta a organizzarci e aiutarci in ogni piccola cosa, e a riempirci la testa e il cuore con le tue risate. Ci mancherai Mara, perché la tua assenza si fa già sentire. Le nostre otto ore insieme, in questi anni, sono state piene di complicità, risate, incomprensioni, sostegno. Tutte cose che succedono quando doni tutta te stessa in quello che fai e ti fondi con qualcuno a cui vuoi immensamente bene. E allora vai Mara, vai lassù e brilla come facevi qui con noi. Nei nostri cuori ci sarai sempre”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano