È stato ritrovato senza vita il corpo del vigile del fuoco disperso da ieri sera, dopo che il suo veicolo di servizio era stato travolto dalla piena di un torrente sulla SS89 tra San Severo e Apricena, nel Foggiano. Secondo le prime ricostruzioni, i vigili erano intervenuti a bordo di una jeep per prestare soccorso a un’auto in panne sulla strada provinciale 89, quando un’ondata d’acqua ha travolto entrambi i veicoli.

Chi era il Vigile del Fuoco Antonio Ciccorelli

Il corpo apparteneva al caporeparto Antonio Ciccorelli, che avrebbe compiuto 60 anni il mese prossimo. È stato ritrovato dai colleghi sommozzatori all’interno del veicolo, trascinato poco più a valle rispetto al punto dell’incidente. Il collega che era con lui è riuscito a mettersi in salvo abbandonando il mezzo; nonostante le ferite, è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi.

Il cordoglio di Piantedosi

“Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del caporeparto dei Vigili del Fuoco la cui auto è stata travolta dalla piena di un torrente mentre, con la sua squadra, era impegnato nel foggiano per prestare soccorso alla popolazione dopo che un’ondata di maltempo aveva colpito il territorio – ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi -. Ai suoi familiari e a tutto il Corpo nazionale esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze. Al collega che era nell’autovettura, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, gli auguri di una pronta guarigione”.

Maltempo a Foggia

Drammatica la situazione nella provincia di Foggia nelle scorse ore, colpita da violenti nubifragi che hanno causato allagamenti diffusi, soprattutto nelle aree di San Severo, Torremaggiore e Apricena. Molti automobilisti, tra Torremaggiore e San Severo, sono rimasti bloccati per ore a causa delle inondazioni.

