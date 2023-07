Notte da incubo nel Comasco e nel Monzese, dove pioggia e grandine hanno devastato il territorio. Violente le precipitazioni, specialmente nella zona di Arosio, Senna Comasco, Carugo, Capiago Intimiano.

E sono una cinquantina gli interventi di soccorso tecnico urgente che i Vigili del Fuoco del comando di Como stanno portando avanti, fin dalle prime ore dell’alba.

Si tratta per la maggior parte di richieste dovute alle forti precipitazioni e alla grandine abbondante che ha colpito l’hinterland di Como e Monza. Numerosi i danni dovuti alla grandine: i Vigili del Fuoco stanno provvedendo a tagli di pianta e pulizia delle sedi stradali.

Danni soprattutto nel Canturino. A Senna Comasco, il vento, la pioggia e la grandine hanno sferzato campi, infrastrutture e abitazioni del territorio.

In centro paese, in via Roma, il tetto di una casa non ha retto alla forza spropositata del maltempo: due donne, di 90 e 60 anni, sono finite in ospedale. Mentre la prima è sotto osservazione, le condizioni della 60enne sarebbero più gravi. Nel disastro che ha colpito la famiglia il cane ha avuto la peggio ed è deceduto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione