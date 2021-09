Una forte ondata di maltempo ha colpito la Lombardia. La zona del Varese è stata quella più colpita. Nel capoluogo i vigili del fuoco hanno evacuato gli ospiti di un hotel. Circondati dall’acqua, in 75 sono stati aiutati a lasciare le camere e mettersi al riparo. Tra Gallarate e Busto Arsizio le richieste di soccorso per allagamenti sono arrivate a oltre 130. Bloccata la statale “Gallaratese” invasa da fango e detriti a causa di uno smottamento.

Danni anche a Solbiate Arno e Jerago con Orago: un terrapieno è crollato in un giardino e i detriti hanno interrotto la viabilità lungo la strada di accesso al paese. “Non ci sono feriti e stiamo lavorando al massimo per ripristinare subito l’accesso pedonale alla strada e ad alcune case. Lunedì seguiranno verifiche tecniche per riaprire al più presto anche alle auto”, ha spiegato il sindaco Emilio Aliverti che parla di “una bomba d’acqua caduta in circa 45 minuti di pioggia intensa”: una situazione simile a quella che ha interrotto l’operatività dell’aeroporto di Malpensa nella serata di giovedì per più di due ore.

Per il crollo sono state interessate anche alcune tubature del gas: l’erogazione è stata immediatamente interrotta. A Solbiate Arno alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nell’acqua, fondamentale è stato l’intervento dei vigili del Fuoco.

Particolarmente critica la situazione a Canegrate, nel Milanese, dove il fiume Olona ha rotto gli argini e alcuni abitanti sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti con diversi mezzi i vigili del fuoco di Milano.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

