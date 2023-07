I vigili del fuoco sono stati impegnati in Veneto per tutta la notte con centinaia di richieste d’intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della regione. Le squadre di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona sono state all’opera, in particolare, per il taglio di piante e alberi che hanno invaso le sedi stradali ma anche nella rimozione di lucernari, vetri e altri elementi pericolanti causati dalle violente grandinate e dal vento. interventi anche per la messa in sicurezza delle coperture dei tetti.

Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l’arrivo di squadre provenienti da fuori regione.

Gli episodi più distruttivi si sono verificati ieri, a partire dal pomeriggio, nel Veneto nord orientale, con una intensa grandinata che ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Zone, com’è noto, famose per le coltivazioni viticolle del Prosecco.

Nelle immagini che i residenti hanno postato sui social, rilanciate anche dalla pagina Facebook ‘Meteo in Veneto’, si vedono chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis. Grossi danni vengono segnalati alle automobili rimaste nei parcheggi.

