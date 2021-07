Ha accoltellato il marito alla gola al termine di una lita avvenuta in albergo. Martedì pomeriggio, 27 luglio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Umberto I a Napoli per una persona ferita nell’androne di un albergo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo insanguinato con un taglio alla gola soccorso dal figlio il quale ha raccontato che il genitore era stato ferito dalla madre in seguito a una lite e che, dopo l’aggressione, la donna, una 40enne napoletana, era rientrata nella struttura.

Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118, con il supporto delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno trovato, nella reception dell’hotel, la donna in stato confusionale. Quest’ultima ha raccontato di aver avuto un violento alterco con il marito; inoltre, in un ripostiglio, hanno rinvenuto un coltello a serramanico con apertura a scatto della lunghezza di 13 centimetri.

La donna è stata arrestata per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma bianca.

