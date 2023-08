Brutta sorpresa ai Mondiali di ciclismo in programma in queste ore in Scozia. Nella corsa in linea su strada partita per la categoria maschile Elite questa mattina alle ore 10:30 da Edimburgo, che assegnerà in giornata la maglia iridata di Campione del Mondo, i corridori sono stati fermati da un gruppo di manifestanti, distesi a terra sull’asfalto con arti bloccati al suolo da una malta di calce.

En Directo| los manifestantes estan pegados a la carretera #Glasgow2023 #GlasgowScotland2023pic.twitter.com/uV8PNWkJ2j — Ciclismo en directo 🚴‍♀️ (@NCiclismo) August 6, 2023

La gara è stata interrotta a 191 km dalla conclusione sui 272 totali, a causa di un sit-in di un corpo di ambientalisti, che ha impedito il proseguimento della competizione prima ai due fuggitivi, poi gli inseguitori e infine tutto il gruppo. Alle 12:26 la corsa è stata neutralizzata e temporaneamente sospesa.

Gli organizzatori sono in trattativa con i manifestanti, e sul luogo è arrivata anche la polizia. La regia televisiva ha scelto di non mostrare le immagini.

Attesi a breve aggiornamenti

La corsa

Al momento dello stop si trovavano in fuga 9 corridori: Owain Doull (Gran Bretagna), Matthew Dinham (Australia), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaeke (Stati Uniti), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Ryan Christensen (Nuova Zelanda), Krists Neilands (Lettonia) e Petr Klemen (Repubblica Ceca). A seguire Eric Antonio Fagundez (Uruguay), Rien Schuurhuis (Città del Vaticano) e George Bennett (Nuova Zelanda).

