È stata dichiarata la morte cerebrale per la 15enne investita da un’auto sabato a Manziana, centro vicino Roma. Le condizioni della ragazza, travolta assieme ad un amico di 16 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, sono apparse subito gravissime.

Per la 22enne che era alla guida della Citroen su via Braccianense, risultata negativa all’alcol test, l’accusa potrebbe aggravarsi in omicidio stradale. Ancora pedoni uccisi, 328 dall’inizio dell’anno, secondo una stima dell’osservatorio dell’Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale.

La corsa in ospedale dopo il terribile impatto

La ragazza era stata trasportata in codice rosso e in pericolo di vita al policlinico Agostino Gemelli di Roma, e questo pomeriggio si è completata la procedura che ha accertato la morte cerebrale. I genitori della vittima hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Il 16enne, invece, dopo l’incidente, è stato trasportato all’ospedale di Bracciano per essere operato alla milza. La donna alla guida è stata sottoposta all’alcol test da carabinieri e polizia locale ed è risultata negativa.

