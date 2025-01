Quella della ludopatia era solo una copertura ma in realtà non furono il gioco d’azzardo e le corse dei cavalli a consumare i risparmi di una vita di Marco Baldini. “Mi nascondevo da guai più gravi”, ricorda in un’intervista al Corriere della Sera, alludendo ad un giro di malavita che prima gli aveva consentito di guadagnare cifre esorbitanti e poi lo aveva indotto ad un investimento in un complesso immobiliare di case di lusso che gli costò due miliardi di lire. Una truffa che glieli fece perdere tutti. “Non è mai colpa degli altri, è sempre colpa tua, nel bene e nel male”, ammette prendendosi le sue responsabilità. “Con il mio legale ci inventammo la storia del gioco d’azzardo compulsivo per pararmi da un guaio peggiore, e non posso andare oltre”.

Marco Baldini: “Ho dormito in macchina e fatto errori imperdonabili”

Una copertura che lo induce anche a scrivere un libro: “Chiesi sei mesi di tempo, mi servivano giorni per documentarmi perché sulla ludopatia sapevo poco. Tutta Italia si convinse che fosse un giocatore, ma non lo ero. Giocavo ai cavalli sì, ma i miei racconti erano esagerati, non ho mai perso 40 milioni di lire in una giocata”. Baldini racconta anche dei suoi periodi più bui: “Ho dormito in macchina e ho fatto errori imperdonabili”.

Marco Baldini: “Con Fiorello guadagnavo milioni, oggi sul conto ho 29 euro”

Negli anni d’oro, con Fiorello, i suoi guadagni erano altissimi: “Arrivavo a quasi un milione di euro all’anno, stavo sugli 800mila. Ancora mi stupisco che mi pagassero così tanto per fare il cretino”, oggi invece alla domanda ‘quanti soldi hai sul conto’ risponde con un attimo di esitazione prima di controllare: “29 euro”. “Lui mi ha aspettato un sacco di tempo – racconta riferendosi a Fiorello – poi quando ha visto che non c’era più ciccia ha detto basta”.

Marco Baldini, la compagna più giovane di 26 anni

“Oggi – racconta Baldini – sbarco il lunario con quello che so fare. Una volta alla settimana sono a Lazio Tv, conduciamo Vizi capitale, un salottino che ospita varia umanità. E poi lavoro a Radio Roma Sound”. Più lavori per portare a casa uno stipendio e vivere con la sua famiglia, e a 65 anni vede il futuro più rosa anche grazie alla sua compagna: “ha 26 anni meno di me ed è la mia ancora di salvezza- Oggi penso a crescere bene mio figlio Leonardo anche se le ristrettezze economiche ci sono e sono tante”.

