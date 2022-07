Domenica Caligiuri e Luigi Carlino avevano forse litigato, per l’ennesima volta, come succedeva praticamente all’ordine del giorno. Lei, 71 anni, è stata trova morta sul letto di casa massacrata da ferite da taglio all’addome e al torace. Lui, 73 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri, dov’è stato interrogato per ore. Il delitto si è consumato a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza.

A far scattare l’allarme la figlia della donna. Da giorni non riusciva a parlare con la madre. I militari hanno raggiunto la palazzina e hanno sfondato la porta d’ingresso per fare irruzione. Hanno trovato il corpo della donna in camera da letto. Il Corriere della Sera riporta di continui litigi tra i due raccontati dai vicini di casa.

La coppia, scrive Lacnews 24 era tornata in Calabria una volta in pensione, dopo essere emigrati in Emilia Romagna per lavoro. Caligiuri era stata un’insegnante. I carabinieri hanno indirizzato le indagini da subito sul marito della donna. Stando a quanto riporta il Corriere l’uomo avrebbe confessato l’omicidio dopo due ore di interrogatorio. Il cadavere è stato scoperto nella zona marina de Le Ginestre intorno alle 13:00 di oggi. Da accertare l’ora della morte, forse risalente a giovedì scorso.

Sul posto con i militari è intervenuto il magistrato della Procura di Castrovillari. La salma è stata sequestrata, sarà sottoposta all’esame autoptico. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe ucciso la moglie alle prime luci dell’alba e dopo essersi cambiato d’abito avrebbe raggiunto gli amici al bar. Come faceva faceva spesso la mattina. Al momento non risultano provvedimenti restrittivi spiccati nei suoi confronti.

