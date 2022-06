Ha ucciso ieri la moglie in casa, poi dopo una notte di ‘riflessione‘ ha telefonato il suo avvocato e si è costituito nel pomeriggio in commissariato. Femminicidio a Roma dove un uomo di 76 anni, Piero Bergantini, ha ammazzato a colpi d’arma da fuoco Caterina, la consorte 72enne, in un’abitazione di via Mascagni. La coppia, secondo una prima ricostruzione, si stava separando ma i motivi che hanno spinto l’uomo ad uccidere la donna sono al momento al vaglio degli investigatori.

L’omicidio sarebbe avvenuto domenica e oggi pomeriggio, l’avvocato, raccolta la confessione del suo cliente, non ha potuto far altro che mandare via i clienti che erano in attesa nel suo studio e ha accompagnato l’uomo dalla polizia. Gli agenti, sul caso indaga la Squadra Mobile, sono andati nell’appartamento trovando il corpo esanime della donna così come descritto dal marito. La dinamica di fatti è in via di ricostruzione.

seguono aggiornamenti

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano