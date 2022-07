Jorge Borja è stato ammazzato nella serata di ieri. Era stato ritrovato nell’appartamento dove viveva, a Firenze, in zona Peretola, con il corpo ferito da un’arma contundente che non gli ha lasciato scampo. Era riverso in una pozza di sangue. Per l’omicidio che nelle prime ore si era configurato come un giallo, nella notte è stato fermato un giovane, figliastro della vittima, figlio della compagna di Borja. Sul caso indaga la Polizia.

Borja aveva 35 anni, era peruviano e di lavoro faceva il badante. Viveva nell’abitazione in via dell’Olmatello, periferia nord ovest del capoluogo toscano, dov’è stato ritrovato. Il cadavere, rinvenuto nel pomeriggio di ieri, era straziato dai fendenti scagliati con violenza da un corpo contundente che non sarebbe ancora stato identificato. Un colpo che lo ha raggiunto tra la spalla e il petto gli aveva provocato uno squarcio profondo: gli aveva reciso l’arteria. Una profondissima emorragia lo ha fatto morire dissanguato.

Il sostituto procuratore di Firenze Antonino Nastasi stamattina ha disposto il fermo di indiziato di delitto del ragazzo 21enne, figliastro della vittima, figlio della compagna di Borja. Il giovane si trovava già in Questura per essere ascoltato con altri testimoni. A suo carico ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza”, come riporta il giornale locale La Nazione, alimentati da alcune incertezze e contraddizioni nella versione dei fatti fornita dal giovane, che ora si trova nel carcere di Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida.

Stando a quanto si legge dal media l’abuso di alcolici avrebbe giocato un ruolo centrale nella tragedia, non si capisce in che modo, mentre il 21enne sarebbe crollato facendo importati e decisive ammissioni nel decreto di fermo. Il movente del delitto è al momento ancora sconosciuto. Il ragazzo, la madre e Borja vivevano in subaffitto nella casa della palazzina di via dell’Olmatello. Da valutare la posizione della donna. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul luogo del delitto.

