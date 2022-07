E’ in pericolo di vita il ragazzino di 15 anni ferito la scorsa notte nel centro storico di Napoli. Il giovane, residente nel comune di Marano, si trovava in compagnia di alcuni amici quando, intorno alle 11 in vicoletto II San Giovanni Maggiore, “sarebbe stato avvicinato da un uomo nero che senza alcun apparente motivo lo avrebbe colpito con qualcosa di affilato prima di allontanarsi“.

Sul luogo indicato dagli amici della 15enne, i carabinieri tuttavia non hanno trovato tracce di sangue. La versione dunque è al vaglio, i fatti potrebbero essere andati diversamente. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il giovane intanto è ricoverato in condizioni gravissime. E’ stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini dove è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico in seguito a una “ferita da punta e taglio ipocondrio destro“.

Nella notte è stato poi trasferito all’Ospedale del Mare dove si trova ricoverato in pericolo di vita. E’ stato sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico e al momento è ricoverato in terapia intensiva: è stato stabilizzato ma la situazione resta critica.

