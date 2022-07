Avrà un danno permanente al volto la bambina di 12 anni arrivata la scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini di Napoli con una ferita profonda al viso, molto probabilmente provocata da un’arma da taglio.

La piccola è giunta poco dopo l’una di notte nel presidio ospedaliero che si trova a Montesanto, nel centro storico della città. E’ stata operata e la prima prognosi è di 30 giorni per un danno permanente al viso. Successivamente è stata trasferita all’ospedale pediatrico Santobono e poi dimessa in mattinata. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro e della SIO (Squadra Intervento Operativo) per chiarire dinamica e identificare la mano che ha inferto il colpo.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su una vicenda inquietante. In queste ore i militari stanno ascoltando i familiari della 12enne e ricostruendo le ultime ore della giovane prima dell’arrivo in ospedale. Non è chiaro se il ferimento è avvenuto in casa o per strada.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo