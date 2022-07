È giallo ad Artena, comune dei Castelli Romani, a pochi chilometri dalla Capitale, dove il corpo senza vita e con la gola tagliata di un giovane uomo è stato trovato in strada ieri sera. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio in merito al ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Non sono state rese note le generalità della vittima, che ancora non è stata identificata.

Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 21:30 di ieri sera, in strada a via di Casa Colonnella, una stradina del piccolo comune. Secondo le prime informazioni la vittima potrebbe avere un’età compresa dai 25 ai 30 anni. Al momento del ritrovamento era sprovvisto di documenti. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Colleferro e al Nucleo Investigativo di Frascati.

I militari, coordinati dal pm di Velletri Vincenzo Antonio Bufano, stanno ascoltando alcuni testimoni e acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso elementi utili alle indagini. Il cadavere si trovava in contrada Macere nei pressi di via Tuscolana, la strada che porta verso i castelli romani e verso i pratoni del vivaro.

Il corpo dell’uomo aveva evidenti ferite da arma da taglio alla gola. La segnalazione è arrivata ai carabinieri ieri in serata. I militari hanno convocato in caserma alcuni residenti. Il Messaggero scrive che la vittima potrebbe essere di nazionalità albanese o romena. La pista più accreditata al momento è quella della lite culminata nella violenza, nel truculento omicidio a coltellate.

Il delitto potrebbe essere stato consumato in un’abitazione vicina al luogo del ritrovamento. La casa, abitata da coppie di giovani cittadini romeni, è stata messa sotto sequestro dai carabinieri. Si è recato sul posto il pm di Velletri Vincenzo Antonio Bufano mentre proseguono i rilievi tecnici del Nucleo Investigativo. La notizia del ritrovamento poche ore dopo quella della tragedia di Leonardo Muratovic, 26 anni, pugile dilettante ucciso a coltellate ad Anzio nella notte tra sabato e domenica dopo una lite in un locale.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

