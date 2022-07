Francesco Pio D’Augelli è stato ritrovato in strada, riverso in una pozza di sangue. È morto, a soli 17 anni, ucciso vicino casa a San Severo, in provincia di Foggia, nella serata di ieri. È stato accoltellato a morte. Inutili i soccorsi, l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, la corsa in ospedale dove l’adolescente è arrivato in condizioni gravissime.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. D’Augelli viveva lì vicino, in via Lucera, all’angolo con via Ferrini. È stato accoltellato all’addome: almeno un fendente fatale che non gli ha lasciato scampo. È stato trovato riverso sull’asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro. Il movente, la dinamica del terribile episodio sono tutti da ricostruire.

L’aggressione si sarebbe consumata intorno alle 21:30 di ieri sera. Dopo essere stato colpito D’Augelli sarebbe riuscito a trascinarsi ma solo per qualche metro, prima di accasciarsi al suolo, dov’è stato ritrovato e soccorso. Il 17enne è arrivato in ospedale in condizioni disperate. In corso le indagini degli inquirenti che stanno vagliando anche le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica del violento omicidio.

Scene di disperazione e disordini al pronto soccorso del nosocomio “Masselli Mascia” della cittadina pugliese. Dopo il ritrovamento e la corsa in ospedale numerosi parenti del 17enne e conoscenti si sono infatti presentati presso la struttura sanitaria. Nessuna notizia al momento sul responsabile o gli eventuali responsabili della terribile violenza.

La comunità nel foggiano è sconvolta. Centinaia i messaggi di cordoglio che si leggono sui social, alcuni anche di parenti del 17enne. “Vita mia chi ci darà la forza per affrontare questo dolore”, si legge. “Condoglianze ma perché, dico io, in che mondo viviamo a uccidere così un ragazzo di 17 anni. Adesso la famiglia avrà un dolore incolmabile”, aggiunge un altro utente. “Sono anch’io mamma di un ragazzo di 17 anni che purtroppo da quasi 2 anni è diventato un angelo a soli 15 anni incidente stradale. Non si può accettare la perdita di un figlio è innaturale, posso solo mandarvi un abbraccio grande e sono sicura che Francesco vi darà la forza per continuare a sopravvivere“, la solidarietà di un’altra madre. “Cresci un figlio per 17 anni, con tutti i sacrifici e cerchi di insegnargli i principi e valori morali educativi e poi all’improvviso qualcuno lo strappa alla Vita”.

