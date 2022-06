È stato rintracciato e bloccato dalla polizia. Sarà denunciato per lesioni gravi il 16enne capoverdiano che sarà accusato di aver accoltellato un 15enne che ora lotta tra la vita e la morte. L’ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi nella serata di ieri a Roma, in viale Giulio Cesare, quartiere Prati, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto.

Il 15enne lotta tra la vita e la morte. L’Ansa ricostruisce che è stato colpito da una coltellata al braccio. Anche lui è di origini capoverdiane. È stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù dove versa ancora in gravissime condizioni. La violenza è esplosa al culmine di una lite che si era scatenata, a quanto risulta al momento, per futili motivi.

Il 16enne è stato rintracciato dopo che si era allontanato dal luogo dell’aggressione con altri tre amici. Da accertare le sue responsabilità. Sul caso lavorano gli agenti del commissariato Prati e della Squadra Mobile che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

La vittima dell’accoltellamento è stata ferita profondamente al braccio con una pugnalata. All’ospedale è stata trasportata in codice rosso e operata d’urgenza. Il 16enne è stato rintracciato qualche ora dopo l’episodio, poco dopo mezzanotte. Non è escluso che le forze dell’ordine possano acquisire le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con più precisione la dinamica dell’accaduto.

