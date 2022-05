Anche a cercarla una logica, un senso, una qualche linearità si fa molta fatica. È che la senatrice Bianca Laura Granato ha legato il rovinoso incidente sofferto da Massimo Ranieri durante un concerto a Napoli al vaccino anti-covid. Il “cantattore” è caduto dal palco ieri sera, è finito all’ospedale Cardarelli, si è fratturato una costola ed è stato già dimesso. Tanta paura insomma ma alla fine un bilancio non grave.

Per Granato, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle da poco passata al gruppo appena costituito al Senato CAL (Costituzione Ambiente e Lavoro), è tutto legato al vaccino. “Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli”, ha scritto Granato sulla sua pagina Facebook. E a leggere i commenti c’è anche chi ha seguito la parlamentare nel suo ragionamento. Ranieri, come si vede da alcuni video che da ieri hanno preso a circolare in quel momento era a bordo palco: ha messo un piede nel vuoto, forse accecato dalle luci, ed è caduto.

Senza mezzi termini l’intervento di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha sottolineato la gravità delle affermazioni. “Vergogna di Stato”, ha scritto Cartabellotta ripostando le parole di Bianca Laura Granato. E chissà se qualcuno avrà intanto avvisato Ranieri. Quando è caduto stava cantando una canzone delle sue più celebri, Vent’anni. Era appena al terzo brano del suo concerto al Teatro Diana nel quartiere Vomero a Napoli. Sogno e sono desto, il titolo dello spettacolo.

Stava provando a scendere dal palco, ad andare verso il pubblico quando è caduto nel vuoto. Il cantante, 71 anni, non ha mai perso conoscenza. È stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 che è partita tra gli applausi del pubblico. Diagnostica la frattura della settima costola di destra. “Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale”, riferivano già ieri sera dal suo staff. È stato dimesso intorno alle 18:00 di oggi pomeriggio. Che cosa intendeva Granato con il suo post resta impossibile da capire.

