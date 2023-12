Ha preso ufficialmente inizio la nuova stagione del seguitissimo programma Masterchef Italia edizione numero 13. L’Uomo ombra e lo Stress test sono le due novità principali.

Durante la prima puntata, in onda giovedì14 dicembre, la misteriosa figura dell’Uomo ombrq è apparsa davanti agli aspiranti chef e ai giudici del cooking show Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La novità di questa edizione: il misterioso Uomo Ombra

Durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un “giudice ombra”, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione.

Qualcuno ipotizza: “Uomo Ombra uguale a Gerry scotti”

Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per Bruno, Antonino e Giorgio quando saranno chiamati a dare il proprio indiscutibile responso.

L’Uomo ombra potrebbe essere Davide Scabin

Per fisionomia e movenze il giudice misterioso potrebbe essere Davide Scabin, due stelle Michelin, chef visionario con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia che ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana.

Gli aspiranti 11 chef, ecco chi sono

Antonio Mazzola è il primo concorrente ufficiale di MasterChef Italia: vive a Monaco di Baviera ma se vincesse i 100mila euro in palio tornerebbe in Sicilia con la moglie, ora in dolce attesa

La seconda è Eleonora, la cameriera che si vanta di aver preso una comanda di Jane Fonda, una donna “schizzatella, distratta e confusa” che però sa il fatto suo in cucina

Anna è la terza e in diretta balla un valzer con Locatelli. Si aggiudica 3 “sì”, commuovendosi perché “mi dicevano: ‘Ma dove vai? E il primo a pensarlo era mio marito”. Per fortuna, ci pensano Cannavacciuolo e lo stesso Giorgio a ripeterle: “Non devi ascoltare gli altri”

Nicolò Molinari è un 19enne che dedica il suo piatto di mare al nonno scomparso, colui che, amando cucinare, ha fatto appassionare alla materia anche il giovane

La quinta concorrente è Deborah, che porta un piatto povero davanti ai giudici, dove le verdure la fanno da padrone e hanno tutte un significato preciso e legato alla famiglia. A mancare è solo un ingrediente che rappresenti il figlio Christian, in quanto il piccolo di 10 anni soffre di problemi ai reni e non può mangiare determinati alimenti

Sara, 24 anni, vorrebbe aprire un agriturismo vicino a casa sua, in provincia di Pavia, in cima a una collina, mentre Henintsoa chiama il suo piatto “grazie papà” in onore del nuovo compagno della madre, abbandonata dal marito quando era incinta di lei perché “diceva di non essere il mio padre biologico”

Andrea è invece un ragazzo che lavora come sommelier e ha madre cinese e padre italiano; infine tra i nuovi candidati al ruolo di 13esimo MasterChef del Bel Paese troviamo Alberto, Lorenzo e Valeria Zullo, campionessa di windsurf (ha vinto 5 campionati del mondo).

Le scuse di Locatelli a nome di tutti gli chef

Giorgio Locatelli invece si scusa con Michael Stefano a nome di tutti gli Chef, dopo che il giovane racconta di essere stato maltrattato dal cuoco con cui voleva imparare il mestiere:

“Una sera mi ha tirato un piatto che mi ha preso in pieno e sono uscito dal ristorante con le lacrime agli occhi, ho tolto la divisa e ho giurato che non avrei mai più fatto il cuoco”.

Lo Chef stellato, oltre a scusarmi, spiega:

“Ti assicuro che, specialmente adesso, nella maggior parte delle cucine non accadono più queste cose. Ti chiedo scusa da parte di tutti i cuochi, perché mi dispiace molto”.

Il concorrente che cucina nudo

Infine, ricordiamo Danilo Novelli, geometra di Roma che porta a MasterChef la moglie, pronta a svelare dettagli sull’abbigliamento con cui il marito prepara da mangiare a casa:

“Lui non cucina mai vestito, è sempre nudo”. Arriva subito la reazione di Barbieri: “In che senso nudo?”, e lei risponde: “In tutti i sensi. Non indossa nemmeno le mutande. È il suo modo di vivere liberamente”.

