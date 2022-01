“Il presidente Mattarella non è indisponibile”, dice il suo ex ufficio stampa Roberto Di Giovan Paolo. Ex senatore dell’ala Dc in cui militava Mattarella, Di Giovan Paolo sostiene che il Presidente sta seguendo in queste ore al telefono con i consiglieri più fidati.

“Il Parlamento è l’organo supremo cui Mattarella dà ascolto. Se gli chiedessero di rimanere, rimarrebbe”, conclude chi conosce meglio di altri il Presidente.

Aldo Torchiaro Romano e romanista, sociolinguista, ricercatore, è giornalista dal 2005 e collabora con il Riformista per la politica, la giustizia, le interviste e le inchieste.

