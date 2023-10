“Cosa succederà quando nelle prossime ore Israele farà ciò che non ha mai avuto la forza e il coraggio di fare prima? Mi vengono in mente le parole della prima donna premier dello stato di Israele ‘potremmo forse perdonarvi per aver ucciso i nostri figli, ma non vi perdoneremo mai per averci costretto a uccidere i vostri figli’. Questo è il dramma di Israele oggi”.

A dirlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenuto alla fiaccolata all’arco di Tito a Roma a sostegno di Israele. Durante la manifestazione, con centinaia di persone, chiamata “Israele siamo noi” e organizzata dal Foglio, Renzi ha anche dichiarato: “È arrivato adesso l’attentato di Hamas perché fra un mese, tre mesi sarebbe stato tardi perché Israele stava per fare un accordo con l’Arabia Saudita dando seguito all’accordo di Abramo”. “Chiudo – dice sempre Renzi – pensando non solo al popolo di Israele, ma vorrei pensare a quelli di voi che hanno un figlio che sta partendo per Israele per difendere la propria terra. Io da padre voglio dare un abbraccio a tutte queste famiglie”.

Luca Sebastiani