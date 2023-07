Matteo Renzi, direttore editoriale del Riformista, ha presentato il quotidiano di domani, martedì 18 luglio.

“In prima pagina ‘Hanno chiuso i porti gli occhi‘, un’analisi politica sui veri problemi dell’immigrazione. A pagina due un titolo che ho scelto io “Aridatece Casalino” perché i solerti comunicatori dell’ufficio stampa di Giorgia Meloni non hanno fatto una bella figura nel treno Roma-Pompei. Una grande pubblicità per un treno che parte una volta al mese. A pagina 3 Aldo Torchiaro su Elly Schlein. Segue una pagina dedicata a Marina Berlusconi, poi la giustizia tributaria ‘la riforma e quel cortocircuito tutto italiano’. Sugli Esteri un messaggio di solidarietà ai ragazzi che in Iran stanno combattendo contro la polizia morale. Il Si&No sarà su ‘è giusto il remake di Biancaneve?’. Da domani inoltre parte un racconto di 5 tappe su chi era Raul Gardini, il cui suicidio ha cambiato l’economia italiana. A pagina 12 “Chiudere i porti chiudere gli occhi”. Pagina 13 dedicata al sociale e al nuovo sito di Vita. Poi ‘Jame Birkin’, infine lo sport con Alcaraz e Lukaku”.

