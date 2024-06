Voti ingiusti ed umilianti. Nella III A del liceo classico Foscarini la versione di greco, sarà per sempre un brutto ricordo per 10 dei 14 candidati. Studenti bravi, che si erano presentati all’esame forti di un gran numero di crediti scolastici e con la sicurezza di aver svolto il giorno precedente un buon tema. Ma non sarebbe il presunto brano attribuito a Platone a compromettere il loro quinquennio – la traduzione che pesa per 20 centesimi d’altronde non presentava particolari insidie -, quanto a loro dire il giudizio ricevuto da chi ha dovuto correggere il compito. La commissaria esterna di greco, in arrivo dal Franchetti di Mestre ha distribuito insufficienze a bizzeffe.

Le motivazioni delle insufficienze, il futuro in Ohio

Un metodo di correzione per niente imparziale, che avrebbe, secondo gli studenti, radici più profonde. Qualche anno fa la stessa insegnante, la professoressa Carmelita Pettenà, del Franchetti, era già stata assegnata come commissaria esterna di maturità al Foscarini e aveva avuto delle discussione con il commissario interno di materie classiche. Lo stesso che quest’anno ha portato la III A all’esame. “Era entrata in conflitto con il nostro professore di latino, Francesco Chiaro. Con noi si è tenuta bassissima con i voti. Nell’altra sezione è stata più clemente”. Da qui la protesta di Linda Conchetto, diciottenne del Lido di Venezia, figlia di una laureata in lettere classiche, studentessa dai buoni voti e promessa dell’atletica leggera nel mezzofondo. Una carriera sportiva che le ha già garantito l’iscrizione alle Miami University nell’Ohio con borsa di studio per meriti sportivi.

La scelta di fare scena muta

“Non era una versione particolarmente difficile e rifacendola a casa con mia madre, ho individuato solo un ‘vero’ errore. Non mi spiego la votazione – racconta al Corriere del Veneto -, le tante insufficienze. Io mi presentavo con 8 in greco in pagella, ho preso 6.5.”. Ma il caso più eclatante è quello di un suo compagno che si presentava con il 7 e nel compito ha avuto un punteggio corrispondente al di 3,5. “A quel punto, spiazzata, sarei stata la prima dell’istituto a sostenere l’orale. Ho scelto di fare scena muta, di non dire niente per protestare contro quelle valutazioni, sicura che nonostante la correzione ingiusta avevo già raggiunto il minimo per essere promossa. Volevo superare i 90, mi accontenterò forse di poco più di 60. Mia sorella minore frequenta la stessa scuola, non voglio che subisca una simile ingiustizia, mi sono sentita mancata di rispetto, non potevo rimanere inerme”.

Il caso aperto