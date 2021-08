Ha lottato per mesi contro il Covid-19, l’ultimo da un letto di terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli. Ma Maurizio Femina, 46enne vigile del fuoco in servizio nel capoluogo campano, non ce l’ha fatta.

A comunicare il suo decesso sono stati proprio i Vigili del Fuoco, che gli hanno dedicato un ricorso sui social network. “Vigile del fuoco e maratoneta, ha lottato per mesi il nostro Maurizio Femina, anni 46. Ieri sera ha perso la battaglia più dura, contro il Covid-19. Alla sua famiglia e ai vigili del fuoco del comando di Napoli, il cordoglio del capo Dipartimento Lega e del capo del Corpo Parisi”, si legge nel post.

Vigile del fuoco e maratoneta, ha lottato per mesi il nostro Maurizio Femina, anni 46. Ieri sera ha perso la battaglia più dura, contro il #COVID19. Alla sua famiglia e ai #vigilidelfuoco del comando di Napoli, il cordoglio del capo Dipartimento Lega e del capo del Corpo Parisi pic.twitter.com/WjSBfFiptw — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 20, 2021

“Purtroppo ieri abbiamo perso un altro collega. Dopo una lunga battaglia, il covid ci ha portato via Maurizio Femina, 46 anni del comando di Napoli. Alla sua famiglia vanno le nostre condoglianze”, è il ricordo invece del gruppo Confsal Vigili del Fuoco Vibo Valentia.

I funerali di Femina, che viveva a Giugliano in Campania assieme alla moglie e al figlio, si terranno oggi pomeriggio presso la chiesa di San Nicola.

