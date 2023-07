Incendio di grandi dimensioni in corso a Sant’Antonio Abate, comune in provincia di Napoli. Il rogo di grande entità si sta consumando all’interno dello stabilimento conserviero “La Torrente” in via Paludicella 3.

Sul posto Carabinieri e vigili del fuoco. Da accertare le cause. Non ci sarebbero feriti ma le verifiche sono in corso.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo