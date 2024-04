Grave incidente tra Celle e Varazze. Più veicoli, tra cui un furgone, si sarebbero tamponati mentre viaggiavano sulla carreggiata in direzione Genova: il bilancio è di almeno due persone ferite. Una donna trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure mentre l’altra in codice giallo al San Paolo di Savona.

Ancora non è chiara la dinamica. Sul posto anche i vigili del fuoco: la donna, infatti, sarebbe rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto. Il traffico è stato bloccato per almeno un’ora. La coda è di 4 km tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. L’entrata consigliata verso Genova è quello di Varazze, mentre l’uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Celle Ligure.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo