La volontà sarebbe quella di mettere in stand-by il programma. Almeno per un anno molto probabilmente non vedremo più L’Isola dei Famosi, uno dei programmi di Mediaset ad alto tasso di trash. Le ultime scelte editoriali, vedi l’epurazione di Barbara D’Urso, stanno facendo molto discutere, per questo, a tal proposito, si è espresso lo stesso amministratore delegato dell’azienda che ha chiarito i rapporti con i volti che potrebbero non essere riconfermati nelle sue reti da settembre.

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2023/2024 di Mediaset è stato rivelato che Ilary Blasi, invece, rimarrà a lavorare per l’emittente. Berlusconi ha specificato che non c’è nessuna insoddisfazione sulla sua conduzione ma solo scelte editoriali differenti.

Ilary Blasi ha esordito a Mediaset nel 2001 in qualità di Letterina di Passaparola. Col tempo si è affermata come conduttrice al timone di svariati programmi quali: Le Iene, Festivalbar, Grande Fratello Vip, Balalaika, Eurogames, L’Isola dei Famosi, Star in the Star. Non sono mancate collaborazioni in Rai: la Blasi ha lavorato con Fabio Fazio a Che tempo che fa ed è stata valletta al Festival di Sanremo nel 2006.

