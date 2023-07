Pier Silvio Berlusconi sembra aver intrapreso definitivamente la strada della pulizia dal trash all’interno delle Reti Mediaset. Una rivoluzione che ha colpito pesantemente la seguitissima conduttrice Barbara D’Urso. Lei sempre in onda fino a pochi mesi fa, con ascolti altissimi e relativi guadagni pubblicitari da capogiro per l’azienda. Oggi considerata regina della tv spazzatura. La verità è che tutti, almeno una volta nella vita, non abbiamo resistito alla tentazione di guardarla.

Nessun addio concordato. Forse in molti ci saremmo immaginati che per allontanare da Mediaset una delle conduttrici considerate di punta, ci siano dietro accordi concordati nel tempo. Innce così, a quanto pare non è stato, e di conseguenza la notizia ha dato il via a una serie di botta e risposta tra la d’Urso e Pier Silvio Berlusconi. L’Ad di Mediaset ha messo in atto un processo di trasformazione contro la volgarità. “La volontà è portare anche Pomeriggio 5 ad essere un po’ più concentrato su ciò che è attualità, cronaca e giornalismo. Pensiamo che Myrta Merlino sia la giornalista giusta per fare un grande lavoro”. L’addio di Barbara d’Urso, dunque, arrivato – come racconta lei stessa – senza nessun preavviso si inserisce in questa rivoluzione.

Vittorio Feltri in difesa della D’Urso spara a zero contro Mediaset

“Difficilmente il Biscione riuscirà a rimpiazzarla”, scrive Feltri che riserva più di uno strale alla rete: “Mediaset le dà un calcio sul posteriore e se ne libera in tutta fretta, addirittura prima della scadenza naturale del contratto, che sarebbe a dicembre. È dunque questo il nuovo corso che si accinge ad inaugurare l’azienda fondata da Silvio Berlusconi a pochi giorni dalla scomparsa di quest’ultimo?”.

Alfonso Signorini: “Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone”

In merito a Barbara D’Urso fuori da Mediaset, Alfonso, in modo del tutto ironico, ha dichiarato: “Poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese.

Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia… Tremo al solo pensiero che il mio cellulare non squillerà più alle undici di sera con la voce del collega in fibrillazione: ‘Sei seduto? Tieniti forte!’. Ah la bellezza del telemercato”.

Naike Rivelli contro la D’Urso: “Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5, ma io purtroppo la vedrò in tribunale”

Su Instagram sono spuntati due video di Naike Rivelli che ironizza sulla situazione: “Ho saputo che cercate nuovi volti per Pomeriggio 5. So fare tutto quello che serve. Sono la candidata perfetta” ha dichiarato nel primo. “Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5, ma io purtroppo la vedrò in tribunale! Che vinca la giustizia” ha scritto la figlia di Ornella Muti a corredo del secondo video in cui ironizza sulla fine del rapporto di lavoro di Barbara D’Urso in Mediaset. A cosa si riferirà?

