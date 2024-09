Il 20 e 21 settembre a Carditello si saluta l’estate con il “Mediterranean Wine Art Fest”, il festival delle eccellenze enologiche per la promozione del turismo esperienziale ed enogastronomico. L’evento intreccia e fonde i sapori locali con gli scenari della reggia borbonica mettendone in risalto il legame storico, culturale e paesaggistico con il territorio campano.

La due giorni è prodotta e organizzata dal MAVV, il Museo dell’Arte, del Vino e della Vite, promossa e ospitata dalla Fondazione Real Sito di Carditello, e si vale della collaborazione del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Fittissimo il programma che prevede mostre, convegni e workshop tra eccellenze gastronomiche, vino, arte, spettacolo e musica.

Il “Mediterranean Wine Art Fest” propone, nel prestigioso sito borbonico di Carditello a San Tammaro di Caserta, un programma d’incontri culturali che si alterneranno con momenti di degustazione di grandi vini del territorio, delle specialità gastronomiche, esposizioni e performance artistiche ascoltando musica d’autore.

Star delle serate di venerdì e sabato, 20 e 21 settembre, i music designer Fernando Opera AfroDee e Papa Dj. Quest’ultimo, oltre ad essere l’autore e direttore artistico, è il resident del seguitissimo programma “Buddha Bar” di Radio Montecarlo.

Con il coinvolgimento delle scuole e del mondo accademico, uno spazio particolare del festival è destinato ai temi del “bere consapevole” con il progetto del MAVV e della Cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo sostenibile destinato ai giovani. E sempre i ragazzi potranno scoprire i sani stili di vita della Dieta Mediterranea e della corretta alimentazione.

A presentare la kermesse di Carditello sarà l’attrice e conduttrice, Eleonora Pieroni, da dieci anni residente a New York dove il sindaco Eric Leroy Adams le ha conferito il titolo di “Ambasciatrice del Made in Italy” e della cultura italiana negli USA.

“Il Mediterranean Wine Art Fest 2024 – spiega il presidente del MAVV Eugenio Gervasio – incarna la nostra missione di promuovere e diffondere la cultura del vino e dell’arte mediterranea. Sarà l’occasione perfetta per celebrare non solo l’eccellenza vitivinicola del nostro territorio, ma anche per offrire ai più giovani un’opportunità unica di avvicinarsi in modo consapevole e responsabile al mondo del vino. Attraverso momenti di condivisione, musica e divulgazione, vogliamo raccontare la straordinaria tradizione che lega la Campania alla cultura del vino, un patrimonio che deve essere conosciuto, apprezzato e tramandato”.

Per acquistare il biglietto d’ingresso è possibile visitare il sito Go2.

PROGRAMMA

VENERDI 20 SETTEMBRE – Real Sito di Carditello

Ore 18 Convegno

“La Cultura del Vino e la promozione del territorio”

Saluti Istituzionali:

Maurizio Maddaloni, Presidente Fondazione Real Sito di Carditello

Introducono:

Eugenio Gervasio, Presidente MAVV Wine Art Museum

Eleonora Pieroni, Attrice e Ambasciatrice del Made in Italy a New York

Modera:

Carmine Maione, Giornalista

Intervengono:

Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura Regione Campania

Gianfranco Nicoletti, Rettore Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Enrico Amico, Presidente Coldiretti Caserta

Cesare Avenia, Presidente Consorzio Vitica

Salvatore Schiavone, Direttore MASAF-ICQRF

Nino Cannavale, Chef

Annamaria Colao, Chairholder Cattedra Unesco Salute e Sostenibilità Federico II

Francesco Eriberto d’Ippolito, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Angelo Radica, Sindaco di Tollo e Presidente delle Città del Vino

Rosanna Romano, Direttore Generale Politiche per il Turismo e Cultura Regione Campania

Conclude:

Marco Cerreto, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

A seguire, con Eugenio Gervasio e Maurizio Maddaloni, consegna del riconoscimento MAVV “Dea Vite” ad Eleonora Pieroni e del premio MAVV “In Vino Veritas” a Rosanna Romano, Natali Ferrary e Paolo Notari.

Apertura e visita della mostra fotografica “Vite maritata, un patrimonio” con l’artista Salvatore Di Vilio.

SABATO 21 SETTEMBRE Real Sito di Carditello

Ore 18 Convegno

“La tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle eccellenze tra tradizione, cultura e innovazione per lo sviluppo del turismo”.

Introduzione:

Eugenio Gervasio, Presidente MAVV Wine Art Museum

Gianni Cicia, Professore Ordinario di Economia e Politiche Agrarie Università Federico II

Modera:

Gianni Russo, Giornalista

Intervengono:

Gaetano Di Pasquale, Professore Dipartimento di Agraria Università Federico II

Alfonso Santaniello, Presidente e Direttore Conform Scarl

Emilia Di Girolamo, Direttore MAVV

Gaetano Cataldo, Presidente Associazione Identità Mediterranea

Roberto Di Meo, Presidente Assoenologi Campania

Adele Elisabetta Granieri, Giornalista enogastronomica e coordinatrice guida Slow Wine

Federica Cordova, Presidente Commissione Sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli

Pietro Iadicicco, Delegato AIS Caserta

Maria Paola Sorrentino, Presidente Campania Movimento Turismo del Vino

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde

ore 19.30 Presentazione del libro “Asprinio D’Aversa. Racconto di un matrimonio Felix di 3000 anni fa” con l’autore Michele Scognamiglio. Brindisi finale con la bevanda “vino e percoca” e celebrazione del vino Asprinio con Pietro Iadicicco Delegato Ais Caserta.

Oltre 30 cantine

All’evento parteciperanno oltre 30 cantine, consorzi, associazioni e realtà enogastronomiche del territorio campano.

Saranno presenti con esposizione collettiva Vitica – Consorzio Tutela Vini Caserta, il Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, il Consorzio Tutela Vini del Vesuvio, l’Enoteca Il Vino di Carlo Menale e Nasti Wine Academy. Tra le singole eccellenze: Cantine Bonaparte Cosentino, Cantine Magliulo, Cantine Palazzo Marchesale, Cantine Rao, Casa D’Ambra, Casa Setaro, Cavalier Pepe, Cavasete, De Angelis, Fattoria Pagano, I Vignai del Casavecchia, Il Verro, La Guardiense, Marisa Cuomo, Masseria Felicia, Ocone, Poggio delle Baccanti, San Salvatore, Sclavia, Telaro, Tenuta Augustea, Tenuta Fontana, Tenuta Sant’Agostino, Vigne Chigi, Villa Matilde Avallone, Vitematta, Vitis Aurunca.

Redazione