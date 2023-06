“La ratifica del Trattato Mes è fondamentale per i nostri sforzi e continueremo il nostro impegno con l’Italia su questo tema”. Lo scrive il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, in una lettera al presidente del Consiglio europeo e dell’Euro summit Charles Michel, inviata in vista del vertice di domani e venerdì.

“La stabilità del nostro sistema bancario – spiega – è stata rafforzata attraverso sforzi decisivi e sostenuti nella regolamentazione e supervisione e dobbiamo portare avanti questi obiettivi. In primo luogo, dobbiamo soddisfare i nostri impegni e realizzarli. In questo contesto, abbiamo ricordato la dichiarazione dell’Eurogruppo del novembre, in cui abbiamo concordato di procedere con la riforma del Mes, per stabilire un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico e per rendere il nostro quadro ancora più solido. Questo è particolarmente importante alla luce dei recenti avvenimenti del settore bancario”.

“Il processo di revisione degli strumenti del Mes è in corso e si concluderà nei prossimi mesi”, conclude Donohoe.

