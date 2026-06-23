Il caldo torrido ha invaso l’Italia con l’arrivo dell’estate. Il week end appena trascorso ha registrato temperature estreme, anche di sei gradi sopra la media stagionale, e ora la settimana si apre con l’anticiclone africano che, stando al parere degli esperti, dovrebbe attanagliare la Penisola almeno fino alla fine del mese.

Nella giornata di martedì 23 giugno, saranno ben 15 le città segnalate con bollino rosso dal ministero della Salute, ovvero l’allerta massima. Saliranno a 16 mercoledì 24 giugno. Ecco, nel dettaglio, le previsioni e tutte le città interessate dall’allerta.

Bollino rosso in 12 città nella giornata di oggi

Già a partire da oggi, lunedì 22 giugno, l’anticiclone africano porta caldo umido al Centro-Nord, con temporali di calore sulle Alpi e sugli Appennini che si sono manifestati nel pomeriggio. Le temperature hanno toccato una massima 36-37 gradi in molte città, di cui 12 da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona.

Bollino rosso in 15 città martedì 23 giugno

La situazione sarà peggiore nella giornata di domani, martedì 23 giugno, quando le città da bollino rosso saliranno a 15. Come reso noto dal bollettino del ministero della Salute, il caldo torrido coinvolgerà: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. In queste città l’allerta è di livello 3, che è il più alto di tutti e che scatta in presenza di “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche“. Domani le temperature saranno di nuovo sotto la media, con le percepite che faranno registrare picchi di 38 gradi a Firenze, 37 a Milano, 36 a Frosinone, Latina, Perugia, Verona e Viterbo.

Bollino arancione

Sempre domani, martedì 23 giugno, altre città raggiungeranno delle temperature sopra la media, fermandosi però al livello di allerta 2, solitamente contrassegnato con il bollino arancione: si tratta di Bari e Latina.

Le previsioni di martedì 23 giugno

L’anticiclone africano, oltre all’ondata di calore, porterà condizioni di bel tempo nel nostro Paese. La giornata di martedì 23 giugno sarà condizionata da una mattinata stabile, umida e calda. Nel pomeriggio la situazione cambierà, con la previsione di numerosi temporali sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica meridionale, laziale, abruzzese, e sui monti sardi e siciliani, con l’attesa anche di alcune grandinate. Temperatura sempre al di sopra della media con punte fino a 36-37 gradi di massima nelle regioni centro-settentrionali. L’anticiclone africano risulta meno forte sulle regioni meridionali, dove comunque il tempo rimarrà stabile, soleggiato al mattino e con rovesci temporaleschi il pomeriggio. Le temperature massime più alte si registreranno in Campania e nel foggiano.

Bollino rosso in 16 città mercoledì 24 giugno

L’ondata di calore continuerà anche nella giornata di mercoledì 24 giugno, con l’aggiunta di un’altra città che raggiungerà il livello 3, facendo salire il numero a 16: alle stesse di domani ci sarà l’aggiunta di Latina. Picchi fino a 38 gradi dunque a Firenze, 37 a Milano, 36 a Frosinone, Latina, Roma, Torino, Verona e Viterbo. A Bari, invece, ancora allerta di livello 2, dunque bollino arancione.

Le previsioni di mercoledì

L’anticiclone africano rimarrà prepotentemente su tutte le regioni settentrionali anche nella giornata di mercoledì 24 giugno, giornata che sarà contraddistinta sempre da bel tempo nella mattinata e da sviluppi temporaleschi nel pomeriggio sulle Dolomiti e sulle Alpi occidentali. Temperature massime attese di 31 gradi a Genova e tra i 34 e i 36 gradi nelle altre città. Per quanto riguarda il Centro Italia, anche in questo caso dopo una mattinata serena si concentreranno dei fenomeni temporaleschi tra Lazio e Abruzzo e sulle zone interne della Sardegna. Temperature lievemente più basse a L’Aquila e Campobasso dove sono previsti valori massimi tra i 29 e i 30 gradi. Picchi di 36 gradi invece a Roma, Firenze e bassa Umbria, alta pressione nelle regioni meridionali, con la solita mattinata serena e stabile e rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Caldo estivo ma valori nella norma, con temperature attese di 29 gradi a Potenza e Catanzaro e 34 a Napoli.

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Riccardo Tombolini