Atitech, MRO indipendente più grande d’Europa presieduta da Gianni Lettieri, è risultata prima in classifica nel settore aeroporti e servizi aeroportuali secondo l’ampia analisi online condotta dall’Istituto Tedesco Itqf per individuare i migliori datori di lavoro in Italia. Sono 27 gli aspetti presi in considerazione a campione dall’Istituto Qualità e Finanza, nell’ambito della quarta edizione dello studio “Top Job 2021-2022”. L’analisi, realizzata in Italia in sinergia con La Repubblica Affari&Finanza, ha premiato per la loro qualità 300 datori di lavoro. Tra gli aspetti ritenuti rilevanti il clima di lavoro, i valori aziendali, le prospettive di crescita, lo sviluppo professionale e la sostenibilità.

Diventa azienda “Top Job”, quella che ottiene almeno il 60% del punteggio, quindi non basta eccellere in un solo aspetto. Nel settore dei trasporti il punteggio massimo di 100 è stato ottenuto soltanto da 4 aziende, tra queste Atitech, leader nella manutenzione degli aeromobili civili e militari.

“Sono orgoglioso – ha dichiarato Gianni Lettieri – che la nostra azienda abbia raggiunto il punteggio massimo nell’ampia analisi online condotta dall’Istituto Tedesco Itqf. Nonostante le numerose difficoltà causate dall’emergenza Coronavirus abbiamo salvaguardato posti di lavoro e investito sui giovani. La sostenibilità e i valori aziendali sono da sempre una nostra priorità. Da quando ho acquisito Atitech a fine 2009 – ha concluso il presidente Lettieri – abbiamo lavorato assiduamente per garantire la qualità del lavoro, l’affidabilità e la prospettiva di crescita ai nostri dipendenti”.

