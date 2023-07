Con il governo Meloni, rispetto a fine giugno del 2022, “ci sono il doppio dei migranti che con Draghi“, ovvero “28 mila contro 63 mila”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “Zona Bianca” su Rete4. “Ha vinto le elezioni anche perché ha detto ‘porti chiusi, saremo durissimi” ha sottolineato l’ex premier. Con il “mio governo, che ha avuto l’anno più difficile, 170 mila”, ma “anche adesso se ci fosse un barcone con 300 bambini nella stiva che stanno affogando non me ne frega niente di perdere consenso, salvo le vite e se mi vogliono mandare a casa, mi mandano a casa”, ha aggiunto

“Bisogna avere il coraggio di dire che il problema non è l’immigrazione, che è un fenomeno globale, ma la legalità: non me ne frega niente da dove vieni mi interessa che rispetti le regole. Una posizione di buon senso è legalità. Se stai in Francia, se stai in Italia, rispetti le regole, non mi interessa quale è la tua residenza, mi interessa che se stai in Italia rispetti le regole” ha concluso Renzi.

