Marco Salvatori sarebbe deceduto per una caduta. La salma è sotto sequestro e la magistratura milanese sta indagando. Il corpo del giovane è stato sottoposto all’autopsia disposta dalla procura di Milano che coordina le indagini della polizia.

Avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 11 novembre. Una morte avvenuta il 20 settembre di cui si è saputo in città solo nel fine settimana, che ha scioccato chi lo conosceva bene e tutti gli amici con cui aveva mantenuto i contatti nonostante da anni fosse lontano per lavoro.

Partito giovanissimo per New York, dopo essersi diplomato al “Paolo Savi”, Marco ha trascorso anni tra la grande mela e Miami, in Florida, sempre negli Stati Uniti, lavorando sempre presso locali di proprietà dello zio David Ranucci. Rientrato in Italia da oltre oceano. Tra gli ultimi commenti sul profilo Facebook del giovane, predomina l’incredulità: “Non ci sono parole, riposa in pace”. “Cosa è successo? Sono senza parole. Rip”.

