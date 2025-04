Una elaborazione statistica ci dice che a Milano gli under 40 potrebbero essere poco meno del 40% degli abitanti. Un numero di fronte al quale l’amministrazione della città mette in campo politiche mirate alla valorizzazione delle attitudini e all’inclusione, soprattutto investendo sulle fasce più giovani. L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Milano ha lanciato due iniziative per coinvolgere e sostenere le nuove generazioni: Open Casello e il programma 100 Idee.

Open Casello, la nuova Casa delle Politiche Giovanili presso l’ex casello daziario di Porta Genova, è uno spazio aperto tutti i giorni, che offre servizi di orientamento, formazione e laboratori per i giovani dai 14 ai 35 anni. Grazie alla collaborazione con BASE, Avanzi e Codici, Open Casello ospita anche un palinsesto di eventi e attività ideati e realizzati da gruppi e associazioni giovanili, selezionati tramite una call for ideas. Il programma comprende iniziative innovative e spesso legate alla multimedialità, dal live podcast di gennaio per stimolare il pensiero critico, ai cicli di incontri di febbraio per imparare a realizzare cortometraggi, fino all’installazione di marzo che unisce fotografia e performance. Ad oggi sono state coinvolte oltre 35 realtà giovanili tra associazioni, collettivi e gruppi informali.

Parallelamente, il Comune ha avviato il programma 100 Idee insieme a Impresa sociale Con i Bambini, con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di cento progetti ideati e destinati ai giovani milanesi, con un’attenzione particolare ai contesti di povertà educativa. Il programma si rivolge a gruppi di ragazzi tra i 14 e i 18 anni. La prima call ha permesso l’avvio di 38 progetti di gruppi di adolescenti, mentre altri 50 sono stati attivati grazie alla seconda. Ora, con i fondi del programma PN Metro+, 100 Idee è stato esteso anche ai giovani tra i 18 e i 35 anni: sono 126 le proposte attualmente in valutazione. Il programma coinvolge 100 mentor e 85 spazi in tutta Milano. Le idee proposte dai giovani spaziano in vari ambiti, dai viaggi allo sport, dalla riqualificazione di spazi all’aggregazione, dalla musica all’arte, dal digitale all’audiovisivo, confermando la varietà di interessi e aspirazioni delle nuove generazioni.

Mario Alberto Marchi