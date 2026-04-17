L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), porta a Milano una tappa ufficiale della “Road to CES”, il programma di avvicinamento al CES di Las Vegas, la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo e dell’innovazione tecnologica. «Portare la Road to CES a Milano significa riconoscere il ruolo dell’Italia come hub europeo del saper fare tecnologico», ci confida Matteo Zoppas, Presidente di ICE che abbiamo raggiunto al telefono. «Le nostre imprese, dalle startup alle scale-up, hanno bisogno di piattaforme globali per crescere. Con CES Unveiled Milan costruiamo un ponte diretto tra il Made in Italy dell’innovazione e i mercati mondiali, offrendo alle aziende italiane un vantaggio competitivo reale in vista di Las Vegas».

La Road to CES è il percorso internazionale organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA) che, nei mesi precedenti al CES, tocca le principali capitali dell’innovazione con eventi di anteprima, networking e scouting. Serve a selezionare startup, creare connessioni tra industria e investitori e anticipare i trend tecnologici che saranno protagonisti a Las Vegas. Quest’anno, per la prima volta, il roadshow farà tappa anche in Italia. Il 21 ottobre 2026, l’Allianz MiCo ospiterà CES Unveiled Milan, anteprima europea di CES 2027, prodotta da CTA in partnership con ICE, l’ente governativo che sostiene lo sviluppo commerciale delle aziende italiane all’estero e partecipa ogni anno all’Eureka Park del Consumer Electronics Show.

L’evento riunirà centinaia di leader del settore, innovatori, investitori, rappresentanti governativi e media da tutta Europa per mettere in luce tecnologie all’avanguardia nei settori AI, aerospazio, agritech, digital health e luxury tech. L’evento supporterà le startup attraverso i suoi programmi di match e mentoring, oltre ad ospitare una pitch competition per aiutare i founder a perfezionare le loro idee di business. Il vincitore riceverà uno spazio all’interno di Eureka Park, la celebre arena delle startup, a CES 2027. Il programma delle conferenze offrirà, inoltre, un’anteprima dei trend tecnologici e degli annunci di CES, ed esplorerà la forza dell’ecosistema dell’innovazione europeo, concentrandosi su trend emergenti, espansione globale e navigazione del panorama normativo della regione. «Parliamo della più avanzata vetrina per mettere in luce le ultime tecnologie del Made in Italy – conclude il Presidente Zoppas – rendendole più visibili agli sguardi internazionali e fornendo opportunità concrete di crescita, partnership ed espansione di mercato. È così che si crea valore per l’intero ecosistema: dalle più piccole startup emergenti ai leader affermati nel settore delle tecnologie all’avanguardia».

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Alessia Petrelluzzi