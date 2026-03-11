Ennesimo incidente per un tram a Milano, è il quarto negli ultimi giorni tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo: un mezzo ATM ha preso fuoco questa mattina in via Marco Bruto, in zona Forlanini. Le fiamme sono state scaturite dalla caduta di un cavo della rete elettrica, facendo partire una scintilla degenerata in fiamme. Spavento per la frenata improvvisa. A bordo del 27 c’erano una quindicina di passeggeri: nessuno è rimasto ferito né intossicato. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco giunti sul posto. Al momento in cui si scrive, la circolazione sulla linea è sospesa e assicurata con bus sostitutivi.

Una serie di sfortunati e letali incidenti per i mezzi pubblici milanesi, dal tram della linea 9 era deragliato in viale Vittorio Veneto che ha visto due persone perdere la vita, a quello simile in via Galvani, dove una vettura era uscita fuori dai binari lo scorso sabato. Meno grave anche l’incidente di lunedì, quando un’altra carrozza del tram 15 aveva conosciuto la stessa sorte.

