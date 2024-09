Niente mercato nero, neppure dark web. Non serve essere esperti informatici né tantomeno aspiranti criminali per rinfoltire il proprio arsenale. Tutto quello di cui c’è bisogno è su Alibaba, per chi non lo conoscesse è l’Amazon cinese, una delle più grandi piattaforme al mondo di market place, ben fornito a quanto pare anche sul fronte bellico. Droni aerei, terrestri, marini, robot, quello che serve per attaccare è in vendita a prezzo di mercato online, e ti arriva a casa.

Il catalogo bellico di Alibaba

Si chiamano sistemi unmanned, ovvero senza pilota, che vediamo impiegati quotidianamente nel conflitti russo-ucraino e in quello palestinese, non solo per finalità di attacco, ma anche per quelle di spionaggio. Il catalogo offre quadricotteri, e dispositivi teleguidati che tra batterie a lunga durata e dimensioni ridotte lasciano spazio alla fantasia sulle opzioni di utilizzo. Sono già predisposti per riprendere con una telecamera, per “scaricare” un ordigno. E le loro dimensioni non sono irrilevanti. Spaziano dal micro al macro. Dall’aria al mare. Come l’USV Type 101, un mezzo d’assalto navale copiato dai prototipi dei suoi simili ucraini. Prodotto dalla CETC Ningbo Maritime Electronics, è descritto come dotato della “tecnologia di guida remota più avanzata”, integrando sensori e sistemi di comunicazione di ultima generazione.

Si tratta di un’imbarcazione dalle grandi dimensioni, costruito in acciaio, con una lunghezza di 10 metri e un costo di 100.000 dollari. In modo simile, come riporta Repubblica, si può trovare un motoscafo telecomandato, di 7 metri. Velocità di 75 km/h. E poi mini sottomarini, mini-tank pronti ad ospitare una mitragliatrice, con le ultime tecnologie di serie. C’è anche un fucile anti-drone. Costa 1600 dollari e promette di disturbare i veivoli nemici.

Un mercato sconfinato a cui Alibaba si è aperta, strumenti che fino a pochi anni fa erano inaccessibili a chi in autonomia volesse programmare un attentato. Oggi invece gli acquisti vengono tracciati con carta, forse meno sicuro, ma certamente imbattibile in quanto a comodità.

