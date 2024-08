Il campo di battaglia, a visione di drone, sembra una prateria scelta dagli appassionati di alianti per lanciare i loro modesti aerei laboriosamente incollati. Gli alianti sono di puro cartone, con lo stesso aspetto di quello dei pacchi che ci portano a casa. Ma è un cartone compresso particolarmente resistente in grado di mantenere sotto le ali e poi dirigere una serie di missili micidiali anticarro, anti camion e, quelli più angosciosi, antiuomo, perché il dannato falso aliante percepisce con le sue cellule ottiche la presenza di un soldato a tre chilometri di distanza.

Gli alianti che ti inseguono fin dentro casa

È persino in grado di fotografarlo per un riconoscimento facciale e può ricevere l’ordine, dal suo pilota che lo segue sullo schermo di un tablet, sia di colpirlo senza via di scampo, sia di seguirlo per scoprire gli altri membri di un plotone o gruppo. I russi lo sanno e vengono descritte manifestazioni di vero terrore quando un uomo sa, attraverso la sua strumentazione elettronica, di essere nel mirino della bestia volante. Secondo la descrizione del documentario online, questo tipo di drone usato anche dagli israeliani può entrare in un appartamento o in un edificio trasmettendo ogni immagine al suo pilota e può dunque inseguire il bersaglio umano.

Il fatto è che gli eleganti e all’apparenza leggerissimi alianti di cartone non sono affatto alianti, ma un prodotto tecnologico australiano che ha alle spalle una tradizione decennale e sofisticatissima, che rivoluziona tutte le forme di campo di battaglia conosciute, per le quali la Boeing aveva studiato una tuta da combattimento integrata e teleguidata all’occorrenza con una consolle del comando delle operazioni. I grossi droni iraniani Shahed che i russi chiamano Geran-2 hanno un impatto violentissimo sul bersaglio, poiché portano 50 chili di tritolo fino a due chilometri e mezzo. Ma sono utilizzabili per puro terrorismo, non avendo la minima capacità di distinguere un bersaglio. Questi droni iraniani sono quanto di meglio Putin disponga, ma sono rumorosissimi e servono per mettere in angoscia una vasta area. Queste macchine volanti poi si fanno cadere sul bersaglio. Putin ha anche comperato dalla Corea del Nord grossi missili molto esplosivi ma quasi ciechi, e dunque buoni soltanto per un bombardamento terrorista.

Alianti di cartone, i droni mostri che sembrano gabbiani

Ma gli alianti di cartone australiano sanno fare tutto ciò che fanno i grandi droni e molto, veramente molto, molto di più. Con quell’aria da gabbiani che volano distratti per larghe spire, sono in realtà dei mostri. Possono portare bombe piccole ma altamente esplosive direttamente sul bersaglio per piccole che siano. Molto dipende dall’abilità e addestramento del pilota seduto su un prato o su un albero. Gli australiani hanno allevato una generazione di piloti di droni che da tempo hanno istruito i piloti ucraini all’uso sia intuitivo che tecnologico della loro arma perfetta. L’unico modo per poter neutralizzare il gabbiano è trovare il pilota ed ucciderlo. Ma il pilota è tutelato da un sistema di sensori capaci di individuare qualsiasi tipo di creatura o proiettile si avvicini. Si tratta di armi coperte da un ferreo segreto e secondo gli istruttori dell’uso di questa macchina sarebbe perfettamente inutile per i russi catturarne uno per capire come funziona, perché la parte intelligente del drone non sta nell’oggetto volante ma nella sua cabina di comando dell’uomo che lo usa come un falconiere.

Il laboratorio australiano che ha creato il drone sapiente

Insieme ai cani robot che saltano e sparano con mitragliatrici corte di origine cinese, esiste uno zoo di macchine assassine che rispondono a una e una sola password. I finti alianti australiani hanno dunque il potere di ridurre a fascio di fiamme sia aerei che blindati perché ogni macchina del nemico ha i suoi punti deboli, e il drone australiano li possiede su una mappa continuamente aggiornata. Come è nata questa creatura volante molto più sapiente delle altre? La risposta sta nel fatto che l’Australia ha creato un osservatorio che è anche una sorta di contraerea spaziale con strumenti che tengono d’occhio i milioni di pezzi e frammenti lanciati dall’uomo nello spazio intorno alla Terra. Si tratta di milioni di fantasmi ciechi e micidiali che prima o poi si scontrano o cadono sulla terra.

Il laboratorio ha creato macchine che sono insieme telescopi e rampe missilistiche, cannoni usabili per colpire con la massima precisione e da una distanza di molti chilometri i pezzi che si è deciso di eliminare anche usando di raggi laser. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il governo australiano e i servizi di sicurezza anche ucraini ed europei hanno cercato di mettere a frutto difensivo le conoscenze e gli strumenti per colpire con precisione mai raggiunta qualsiasi cosa si scelga di eliminare: uomo o macchina. Tutto ciò che abbiamo raccontato proviene dai documentari girati sia al fronte che in Australia, ma prevale il massimo segreto sia militare che politico perché le nuove armi potrebbero capovolgere le sorti della guerra in forme ancora inconcepibili.

Paolo Guzzanti Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.

© Riproduzione riservata

Paolo Guzzanti