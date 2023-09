Oggi voglio parlare di un territorio, una piccola cittadina nella provincia di Catania, Misterbianco, che anche attraverso l’attrazione di progetti innovativi sulla scuola, sta cercando di riscattarsi. Il primo è Didacta Italia-Edizione Siciliana, che si svolge per il secondo anno consecutivo proprio a Misterbianco, presso il nuovissimo Ente fieristico Sicilia Fiera Exibition Meeting Hub. La prima edizione nel 2022 è stata di grandissimo successo, più di settemila insegnanti siciliani si sono incontrati in questa città per formarsi e informarsi sulla scuola del futuro. Quest’anno dal 12 al 14 ottobre l’evento sarà molto più grande e avrà come focus l’intelligenza artificiale, oltre ai tantissimi eventi formativi per gli insegnanti di ogni ordine e grado. Come nella prima edizione parteciperanno tante aziende nazionali e internazionali della filiera della scuola.

A Misterbianco, però, hanno voluto raddoppiare, non solo Didacta Italia, ma nei due giorni appena precedenti, il 10 e l’11 ottobre organizzeranno il primo Festival CLIL in Italia. Ma andiamo per gradi, non si può parlare di Misterbianco senza parlare del suo giovane Sindaco, Marco Corsaro dal 2021. Classe 1984, un vero tritasassi, laureato in Scienze politiche, dirigente sindacale, fin da giovanissimo è stato protagonista di iniziative ed esperienze di promozione sociale nel Terzo settore e nell’associazionismo nella sua città. Una lunga esperienza nelle istituzioni comunali e regionali, diventa sindaco con una lista civica e di centro destra. La missione che porta avanti con tenacia contagiosa è quella di riscattare il Comune da un passato complicato e percepito sempre come una appendice di Catania. Insieme alla sua giunta, un misto di assessori con grandi esperienze come Marina Virgillito, assessore all’istruzione, Santo Tirendi, vice sindaco, e giovani con una grande voglia di riscatto, vuole dare a Misterbianco una nuova opportunità grazie al nuovo ente fieristico.

Quando abbiamo proposto al Sindaco e alla giunta di organizzare da loro l’edizione siciliana di Didacta Italia, hanno risposto con grande entusiasmo e ci hanno sostenuto e supportato in ogni modo, è stato un grande lavoro di squadra. Quest’anno non si sono “accontentati” di ospitare Didacta Italia, ma nei giorni immediatamente precedenti a Didacta, il 10 e l’l1 ottobre si svolgerà il primo Festival CLIL in Italia, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli”di Misterbianco, la Città di Misterbianco, la Prof.ssa Gisella Langé del Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’USR Sicilia, Erasmus/Indire, e noi di Didacta Italia. Un bellissimo esempio di sinergie positive. Ci racconta tutto sul primo festival CLIL Adriana Battaglia, Dirigente scolastica dell’Aristide Gabelli, un istituto comprensivo che ospita la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. La Prof.ssa Battaglia è un dirigente di grandissima esperienza e lungimiranza, dal 2007 è dirigente ed insegna dal 1986.

La sua scuola ha avuto moltissimi riconoscimenti sia nazionali che internazionali sul metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning, insegnare i contenuti di una data materia non in lingua italiana ma in lingua straniera). “La neuro linguistica ci spiega che sin dai piccolissimi bisogna sviluppare il bilinguismo, il CLIL è un percorso di crescita sin dalla tenera età. Nella nostra scuola infatti facciamo progetti sperimentali di bilinguismo sin dalla prima elementare. Mentre si tende ad utilizzare il metodo CLIL sono le nelle scuole superiori, bisogna cambiare la rotta perché le competenze digitali e quelle linguistiche sono fondamentali nel mondo che verrà”. “I bambini sono delle spugne nell’apprendimento delle lingue, bisogna dare loro gli strumenti per potersi relazionare con il mondo. Il metodo CLIL accresce la motivazione all’apprendimento”. Adriana Battaglia ha deciso che voleva far incontrare le buone pratiche presenti sul territorio nazionale, quindi con il Primo Festival CLIL è stata lanciata una call e selezionate 12 scuole italiane che si incontreranno a Misterbianco per poter scambiare le esperienze e rimanere in contatto.

“Abbiamo invitato – continua Adriana Battaglia- i migliori esperti internazionali e nazionali: David Marsh, finlandese, l’inventore del metodo CLIL sarà presente a Misterbianco insieme a Carmel Mary Coonan, a Lucilla Lopriore e Letizia Cinganotto che parteciperanno anche ad un seminario all’interno di Didacta Italia il 12 ottobre, con la quale la sinergia è totale”. Fare sistema, sinergie, voglia di crescere sono le parole d’ordine delle donne e degli uomini di Misterbianco con i quali stiamo costruendo belle esperienze di innovazione della scuola. Questo territorio siciliano, considerato da molti “la periferia dell’impero” dal 10 al 14 ottobre 2023 sarà al centro della scena nazionale e internazionale per ragionare sul futuro della scuola. Altro che periferia!

Anna Paola Concia Ho lavorato in tutte le istituzioni italiane: Assessora al Comune di Firenze, Presidente di Agensport - Regione Lazio, Deputata della Repubblica, Consigliera di tre Ministre della Repubblica. Dal 2016 sono Coordinatrice del Comitato Organizzatore di “Didacta Italia”, l’edizione italiana di “Didacta International” la Fiera della Scuola più importante del mondo che si svolge in Germania. Sono sposata con Ricarda Concia, criminologa tedesca, con cui vivo a Francoforte dal 2014.

