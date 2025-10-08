L’innovazione digitale sta trasformando la mobilità, ridefinendo infrastrutture, servizi e abitudini. Ma si tratta di una semplice transizione energetica o di una vera rivoluzione tecnologica? Ne parla Fabio Pressi, CEO di A2A E-Mobility e presidente di Motus-E, nel suo ultimo libro “Mobilità digitale. Una rivoluzione silenziosa nell’epoca delle connessioni forti” (ed. Luiss University Press), che sarà presentato a Roma giovedì 9 ottobre alle ore 18:00 presso Terrazza Civita, in Piazza Venezia 11.

L’incontro, promosso dalla Fondazione Ottimisti&Razionali in partnership con il Riformista, sarà un’occasione di confronto tra esperti, istituzioni e mondo accademico su come le tecnologie emergenti – dall’intelligenza artificiale all’Internet of Things, fino alle reti di comunicazione avanzate – stanno ridefinendo la mobilità e, più in generale, la governance dei sistemi infrastrutturali.

Intervengono l’autore Fabio Pressi, Romano Borchiellini (Coordinatore Energy Center, Politecnico di Torino), Riccardo Corbucci (Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica), Monica Fabris (Sociologa e Direttrice Scientifica, CSA), Pref. Milena Rizzi (Capo Servizio Regolazione, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Serafino Sorrenti (Capo Segreteria Tecnica Sottosegretario di Stato, Presidenza del Consiglio).

Modera Claudio Velardi, Presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali.

Per informazioni e accrediti: segreteria@ottimistierazionali.it

Redazione