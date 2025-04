I bilanci li abbiamo letti. I numeri ci hanno impressionati. Ma a bocce ferme proviamo a dare una lettura “politica” che parta dalla passata design week. Iniziamo con dire che il design non è solo un comparto economico: è divenuto nel tempo la cifra distintiva di una metropoli che ha saputo trasformare la propria vocazione creativa in identità civica.

Il design milanese trascende l’oggetto e permea l’intera esperienza urbana, dialogando con l’architettura, informando, formando, ridefinendo gli spazi pubblici. Questa permeabilità tra settori rappresenta la vera forza del modello Milano. Quando un designer concepisce un’idea, non sta semplicemente disegnando un oggetto, ma contribuisce a un ecosistema dove cultura, economia e socialità si alimentano reciprocamente. Le scuole di design non formano semplici professionisti, ma cittadini consapevoli dell’impatto che progettualità e bellezza esercitano sulla qualità della vita collettiva. Ecco, in questo delicato equilibrio, ogni esitazione nelle politiche di trasformazione urbana rischia di incrinare un sistema ormai simbiotico.

Quando le ombre del dubbio si allungano sui processi di rinnovamento cittadino, e certe atmosfere si fanno gravide di sospetti e strumentalizzazioni, è l’intero ecosistema milanese a risentirne. Serve saggezza nel distinguere. La tutela delle regole è irrinunciabile, ma altrettanto prezioso è quel dinamismo visionario che ha permesso alla città di reinventarsi continuamente. Rallentare questo slancio significa privare Milano non solo delle sue nuove visioni urbane, ma anche di quella trama di talenti che l’ha elevata a baricentro del pensiero progettuale.

Sergio Scalpelli