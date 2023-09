Un uomo di 80 anni è stato colpito sui binari dal passaggio di un treno nelle vicinanze di Montalto Dora, all’altezza di via Ganio Vecchiolino, nella regione torinese, lungo la linea ferroviaria che collega il capoluogo ad Aosta.

La segnalazione dell’ incidente è stata effettuata poco dopo le 10:30 del mattino, sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Ivrea e i soccorritori.

Non è escluso che l’uomo, che vive in zona, possa aver cercato di attraversare i binari. L’anziano è stato successivamente trasportato in elicottero all’ospedale CTO di Torino. Le informazioni disponibili indicano che le sue condizioni sono gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco