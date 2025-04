“La cabina a monte è caduta, si temono vittime, una tragedia”. Sono le parole di Umberto de Gregorio, presidente Eav, la partecipata regionale che gestisce la Funivia del Monte Faito, a Castellammare di Stabia (Napoli), dove poco dopo le 15 la rottura di un cavo, crollato sulla linea della Circumvesuviana, ha lasciato sospese nel vuoto due cabine con a bordo una quindicina di passeggeri. Una, che si trovava a valle, è stata soccorsa con i turisti tratti in salvo, l’altra invece, che si trovava quasi in cima, è precipitata dopo alcune ore in un dirupo.

Quattro vittime e un disperso

Un primo bilancio riferisce di quattro persone decedute, ritrovate all’interno della cabina. Si tratta di tre turisti e il macchinista dipendente Eav. Disperso un altro passeggero.

Ore di forte apprensione nel pomeriggio di giovedì 17 aprile dopo il guasto avvenuto intorno alle 15. Vigili del fuoco e le squadre del soccorso alpino in azione in un primo momento per trarre in salvo le cinque persone rimaste bloccate nella cabina che si trovava a monte dell’impianto che collega, in otto minuti, la stazione della Circumvesuviana con la vetta del Faito, a circa 1200 metri di altitudine. Impianto aperto appena una settimana fa dopo la pausa invernale.

I contatti con gli occupanti sono stati persi sin da principio, con i soccorritori che non sono riusciti a raggiungere la cabina a causa delle pessime condizioni meteo sulla sommità del Faito. La cabina non era visibile anche a causa della forte nebbia e non era raggiungibile via radio. Poi il dramma e la caduta nel vuoto.

11 persone salvate in altra cabina

Altre 11 persone, la maggior parte turisti francesi e tedeschi, rimaste bloccate a bordo di una seconda cabina, a valle del montagna, sono state tratte in salvo nel corso del pomeriggio di giovedì 17 aprile dopo il guasto avvenuto intorno alle 15. Sono state riportate giù con le funi di sicurezza con imbracatura presenti all’interno dell’impianto.

L’incidente provocato da caduta di un cavo

Eav, l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce l’impianto per conto dalla regione Campania, in un primo momento ha spiegato che “a causa di un guasto sulla funivia del Faito e della caduta di un cavo dalla funivia sulla linea aerea della ferrovia vesuviana, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa. La funivia è ferma, il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine, e sono in atto le operazioni per far scendere in sicurezza i 16 passeggeri che non hanno riportato ferite. I tecnici sono all’opera”.

