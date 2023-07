Un elicottero della compagnia aerea svizzera Air Zermatt è precipitato stamattina sul massiccio del Monte Rosa, in territorio svizzero, vicino al confine con l’Italia. Secondo le prime ricostruzioni, le cinque persone a bordo sono in buone condizioni.

Il veivolo sarebbe precipitato intorno alle 7.45, a quota 4.500 metri, nell’area del Colle Gnifetti, poco sotto Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d’Europa.

I soccorsi sono in azione: i soccorritori svizzeri stanno collaborando con quelli italiani, in particolare 118 e Soccorso Alpino. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, sembra che la causa sia da ricercarsi in una problema in fase di discesa che ha costretto a quello che gli esperti chiamano “atterraggio pesante”.

Da accertare, tuttavia, il fatto che l’incidente è avvenuto in una zona che non è deputata al decollo e all’atterraggio di elicotteri. Visto il numero di persone a bordo, è possibile che in quel momento il velivolo fosse impegnato in un’attività di volo panoramico o turistico.

