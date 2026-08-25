Roberto Morassut, deputato del Partito Democratico, è da una voce originale, a sinistra, attenta ai diritti sociali e civili.

Il dibattito aperto da Conte, a sinistra, non la convince…

«Sono perplesso davanti al confronto sulla priorità tra “diritti civili” e “diritti sociali”. È una discussione astratta, da sinistra senza proposte, lontana dai problemi concreti».

Perché, secondo lei, il confronto in questi termini è inutile?

«L’esperienza in corso a New York con Mamdani dimostra che le due dimensioni si integrano e debbono avanzare insieme. In Europa la tradizione del movimento operaio e cristiano ha arricchito i diritti individuali con quelli sociali e collettivi. È assurdo distinguerli, separarli o stabilire gerarchie».

Negli Usa il confronto ha assunto una dimensione specifica. Che cosa spiega questa differenza?

«Negli Stati Uniti i diritti civili sono stati il traino dell’avanzamento, in assenza di una tradizione socialista e cristiana paragonabile a quella europea. Prevale la tradizione liberale fondata sui diritti della persona e sulla Costituzione».

Qual è, allora, la lezione che viene dalla storia europea?

«Le grandi lotte di massa dagli anni Sessanta hanno prodotto insieme avanzamenti sociali e civili. Divorzio, aborto, riforma dello stato di famiglia, legge 180: sono conquiste civili o sociali? E scuola, sanità, Statuto dei lavoratori? L’intreccio è profondo».

Che ruolo ebbero le diverse forze della sinistra in quelle battaglie?

«I comunisti sull’aborto e sul divorzio ebbero inizialmente delle prudenze, per il timore di spaccare il Paese. I promotori furono soprattutto radicali e socialisti. Ma poi furono i comunisti a raccogliere più frutti elettorali, perché erano percepiti come il partito dell’eguaglianza e del riscatto sociale».

Che cosa dovrebbe fare oggi la sinistra per evitare di perdersi in una discussione astratta?

«Dovrebbe costruire un programma di proposte concrete, capace di esprimere un progetto di liberazione. Non un volume che assembli, con mediazioni contorte, le posizioni dei partiti del campo largo».

Su quale base politica si potrebbe costruire un progetto più ampio?

«La nostra deve essere un’Alleanza costituzionale, rivolta alle forze che nel referendum hanno visto nella Costituzione un punto di riferimento di garanzie democratiche, sociali e di libertà. Quelle energie sono più ampie della somma dei quattro partiti del campo largo».

Come si può dare forma concreta a un percorso di questo tipo?

«Sarebbe importante, al di là delle primarie sui leader, una “Convenzione per il programma”: un momento di raccolta di energie non partitiche che restituisca un “patto con la società” sulle grandi domande e sui diritti sospesi».

Su quali questioni dovrebbe concentrarsi questo confronto con la società?

«Sanità, formazione, lavoro, sicurezza, casa, giovani, difesa comune europea, territorio, nucleare, industria, parità di genere, ius soli, ius scolae, integrazione».

Come tiene insieme, nella sua idea di sinistra, la dimensione individuale e quella collettiva?

«Nella cultura della sinistra europea, liberale, cristiana e socialista, la persona sta alla classe quanto la classe sta alla persona. Riprendiamoci Gramsci, il suo pensiero fervido e fertile, e non solo fiori il 27 aprile».

Dove si trovano le risorse per rendere credibili queste proposte?

«Bisogna osare sul terreno fiscale: è da lì che possono venire le risorse indispensabili. Altrimenti è propaganda».

Sia esplicito: quale tipo di intervento fiscale immagina?

«Non parlo di patrimoniale, ma di un giusto contributo di solidarietà triennale per gli altissimi patrimoni, perché partecipino allo sforzo del Paese. È una questione di comunità, Nazione, Patria».

Non teme che una misura del genere possa avere effetti negativi sull’economia?

«I “ricchi” non scapperanno. Non sarebbe un contributo punitivo e dovremo essere capaci di renderli partecipi e consenzienti. È su queste scelte che si misurano le classi dirigenti, non sulle tattiche per vincere una primaria».

Qual è il passo da compiere adesso?

«Mettiamoci al lavoro. Lasciamo fare alla Corte quel che crede giusto nella realtà americana e facciamo ciò che la storia della sinistra europea ci ha insegnato, innovandolo».

Qual è, in una frase, la sua idea del rapporto tra queste due dimensioni dei diritti?

«Diritti civili e diritti sociali sono due facce della stessa medaglia di un medesimo progetto di liberazione umana dai privilegi, dalle paure, dai pregiudizi».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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